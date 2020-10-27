Otomobilden sarkıp, tehlikeli hareketler yaptı
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Otomobilden sarkıp, tehlikeli hareketler yaptı

27.10.2020 10:17 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:21
Otomobilden sarkıp, tehlikeli hareketler yaptı

BURSA'da, otomobilin ön yolcu koltuğunun penceresine çıkıp, oturan ve bir bacağını sarkıtarak tehlikeli hareketler yapan kişi, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'da, otomobilin ön yolcu koltuğunun penceresine çıkıp, oturan ve bir bacağını sarkıtarak tehlikeli hareketler yapan kişi, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tehlikeli yolculuk, izleyenleri korkuttu. 

Bursa- Karacabey yolunda, 78 BM 023 plakalı otomobilin ön yolcu koltuğundaki camından çıkan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, önce bir süre burada oturarak seyahat etti. Ardından sağ elini sonra sağ ayağını boşluğa bırakan kişi, farklı hareketler yaparak, trafiktekileri korkuttu. Çevredeki sürücülerin tepkilerine aldırış etmeyip, el hareketleriyle cevap veren kişinin trafiği tehlikeye soktuğu anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada da büyük tepki toplayan görüntülerde, camdan sarkan kişinin umursamaz tavırları dikkat çekti.


Otomobilden sarkıp, tehlikeli hareketler yaptı
Otomobilden sarkıp, tehlikeli hareketler yaptı
Otomobilden sarkıp, tehlikeli hareketler yaptı
Otomobilden sarkıp, tehlikeli hareketler yaptı
Otomobilden sarkıp, tehlikeli hareketler yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR

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