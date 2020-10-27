Otomobilden indirip üzerlerine kurşun yağdırdılar
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Otomobilden indirip üzerlerine kurşun yağdırdılar

27.10.2020 05:09 | Son Güncelleme: 27.10.2020 05:26
Otomobilden indirip üzerlerine kurşun yağdırdılar

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA MALTEPE'de otomobilde tartıştıkları yabancı uyruklu adamı ve kadını yol kenarında indiren saldırganlar kadın ve adamın üzerine kurşun yağdırdı.

 Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA MALTEPE'de otomobilde tartıştıkları yabancı uyruklu adamı ve kadını yol kenarında indiren saldırganlar kadın ve adamın üzerine kurşun yağdırdı. Olayda kadın yaralanmazken ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu erkek hafif yaralandı. 

Olay, Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. Samandıra istikametinden gelen ve plakası öğrenilemeyen otomobilde bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa süre sonra, Başıbüyük-Samandıra Yolu, D-100 karayolu Edirne istikameti bağlantı noktasında duran saldırganlar, tartıştıkları yabancı uyruklu kadın ve adamı otomobilden aşağı indirdi. 

 ÜZERLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILARYabancı uyruklu oldukları öğrenilen kadın ve adamın otomobilden inmesinin ardından, otomobilde bulunan bir kişi ismi öğrenilemeyen kadın ve adamın üzerine adeta kurşun yağdırdı. Saldırıdan kadın yara almadan kurtulurken adam ise hafif yaralandı.  

YARALI AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDISilah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan yabancı uyruklu vatandaş sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDUOlay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada çok sayıda boş kovan buldu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Otomobilden indirip üzerlerine kurşun yağdırdılar
Otomobilden indirip üzerlerine kurşun yağdırdılar
Otomobilden indirip üzerlerine kurşun yağdırdılar
Otomobilden indirip üzerlerine kurşun yağdırdılar
Otomobilden indirip üzerlerine kurşun yağdırdılar
Otomobilden indirip üzerlerine kurşun yağdırdılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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