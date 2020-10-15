Otomobildeki yılan 2 saatte çıkarıldı
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Otomobildeki yılan 2 saatte çıkarıldı

15.10.2020 22:14 | Son Güncelleme: 15.10.2020 22:17
Otomobildeki yılan 2 saatte çıkarıldı

SAMSUN'da, otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çabası sonucu çıkarıldı.

SAMSUN'da, otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çabası sonucu çıkarıldı.

İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çevredeki esnaf park halindeki otomobilin motor kısmına yılan girdiğini görünce ihbarda bulundu. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye arama kurtarma ekibi, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yılanı çıkardı. Ekiplerin ardından yılanı şehir merkezinden uzakta bir ormanlık alana bıraktığı öğrenildi.


Otomobildeki yılan 2 saatte çıkarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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