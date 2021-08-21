OTOMOBİLDE YAPILAN ARAMADA VİTES KUTUSUNDA SİLAH BULUNDU
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OTOMOBİLDE YAPILAN ARAMADA VİTES KUTUSUNDA SİLAH BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'ndaki denetimde otomobilde yapılan aramada vites kutusuna gizlenen silah bulundu.

BEYOĞLU'ndaki denetimde otomobilde yapılan aramada vites kutusuna gizlenen silah bulundu. Sürücü gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde denetim yapan polis, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilin içerinde arama yapan ekipler, vites kutusunun kapağında oynama olduğunu fark etti. Kapak kaldırılınca vites kutusundaki gizli bölmede ruhsatsız silah bulundu. Sürücü, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Silaha el konulurken, otomobil incelenmek üzere emniyetin otoparkına götürüldü.

OTOMOBİLDE YAPILAN ARAMADA VİTES KUTUSUNDA SİLAH BULUNDU
OTOMOBİLDE YAPILAN ARAMADA VİTES KUTUSUNDA SİLAH BULUNDU
OTOMOBİLDE YAPILAN ARAMADA VİTES KUTUSUNDA SİLAH BULUNDU
OTOMOBİLDE YAPILAN ARAMADA VİTES KUTUSUNDA SİLAH BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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