Otomobilde çocuk çantasına gizlenmiş 12 bin 350 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Otomobilde çocuk çantasına gizlenmiş 12 bin 350 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

21.12.2020 21:36 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:40
Otomobilde çocuk çantasına gizlenmiş 12 bin 350 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

KONYA'da polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, çocuk çantası içine gizlenmiş 12 bin 350 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

KONYA'da polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, çocuk çantası içine gizlenmiş 12 bin 350 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. 

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.K. isimli şüphelinin otomobille kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Otomobili takibe alan polis, Hacıveyiszade Mahallesi Melih Sokak'ta aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramada çocuk çantası içine gizlenmiş 12 bin 350 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 4 bin 415 lira ele geçirildi. Sürücü M.K ile yanındaki G.K. ve G.S. gözaltına alındı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

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