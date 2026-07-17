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Zoox, dumanlı acil durum senaryosunda zorlanan robotaksisi için yazılım geri çağırması yayınladı

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Amazon'a ait Zoox, Haziran'da bir robotaksinin yoğun dumanla karşılaşarak yangın bölgesinde zorluk yaşamasının ardından 105 aracına yazılım güncellemesi gönderdi. Olayda yaralanma olmadı.

Amazon'a ait Zoox, Haziran ayında meydana gelen bir olayın ardından yazılım geri çağırması yayınladı. Olayda bir robotaksi, yoğun dumanla karşılaşarak aktif bir yangın bölgesinde zorluk yaşadı. Araçta kimse yoktu ve herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Zoox, 105 aracına bir yazılım güncellemesi gönderdiğini ve sorunun çözüldüğünü belirtti. Şirket, bu tür bir olayın ilk kez yaşandığını ve NHTSA ile işbirliği içinde olduğunu açıkladı. Geri çağırma, NHTSA'nın otonom araç şirketlerine acil durumlara müdahale konusunda uyarıda bulunduğu bir dönemde geldi.

Kaynak: Haber Merkezi
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