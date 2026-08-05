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Zoox, Las Vegas'ta Ücretli Robotaksi Hizmetine Başlıyor

Zoox, Las Vegas'ta Ücretli Robotaksi Hizmetine Başlıyor
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Amazon'un otonom araç şirketi Zoox, Las Vegas'ta ücretli robotaksi hizmetine başlayacağını duyurdu. Bu, ABD'de insansız ticari kullanıma ilk izin verilen şirket olmasının ardından geldi ve otonom araç yarışını hızlandırdı.

Amazon'un otonom araç şirketi Zoox, önümüzdeki hafta Las Vegas'ta ücretli robotaksi hizmetine başlayacağını duyurdu. Bu, ABD karayolu güvenliği ajansının insansız kontrol edilen robotaksilerin ticari kullanımına izin vermesinden günler sonra geldi.

Elektrikli, at arabası tarzı aracı ve içe bakan iki sıra koltuklarıyla dikkat çeken Zoox, Las Vegas, San Francisco, Austin ve Miami'de bugüne kadar ücretsiz yolcu taşıyordu. Ticari lansman, Alphabet'in Waymo ve Tesla'nın da aralarında bulunduğu şirketlerin otonom yolculuk hizmetini ölçeklendirme yarışını yoğunlaştırıyor.

Zoox, pazartesi gününden itibaren Las Vegas'ta yolcularından ücret almaya başlayacak. Fiyatlandırma, diğer yolculuk paylaşım şirketlerinin 'konfor' seçeneğine benzer olacak; bu seçenek genellikle daha yeni ve ferah araçlar sunuyor ve standart hizmetten yaklaşık %20-40 daha yüksek ücret alıyor. Şirket diğer şehirlerde ne zaman ücretli hizmete geçeceğini açıklamadı.

Zoox, federal kurallarda insan kontrolü gerektiren maddelerden muafiyet alan ilk otonom yolculuk şirketi oldu. Bu, sıfırdan robotaksi geliştiren şirketler için bir dönüm noktası. Muafiyet, önümüzdeki iki yıl için yılda en fazla 2.500 araçla sınırlı. NHTSA, aracın federal güvenlik standartlarına uygun araçlarla eşit derecede güvenli olduğunu belirledi ancak çarpışma veya yolda uygunsuz durma gibi sorunlar için ek raporlama şartları getirdi.

Zoox, ücretlerin taban ücret artı süre ve mesafeye göre hesaplanacağını, havaalanı gibi varış noktasına özel ücretlerin önceden bildirileceğini ve robotaksinin planlanandan uzun bir rota izlemesi durumunda yolculardan ek ücret alınmayacağını açıkladı. Otonom taksi operatörleri, özellikle acil durum senaryolarındaki performansları nedeniyle düzenleyici denetimle karşı karşıya. Zoox son iki yılda birkaç kez yazılım geri çağırma yaşadı; en son Temmuz ayında bir robotaksinin acil bir olayda yoğun dumanı algılamakta zorlanması nedeniyle çağrı yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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