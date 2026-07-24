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Zeekr 9X'in Sınır Ötesi Sürprizi: 30 Saat Kilitli Kaldı

Zeekr 9X'in Sınır Ötesi Sürprizi: 30 Saat Kilitli Kaldı
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Liu, Zeekr 9X ile Avrupa turuna çıktı. Kazakistan sınırında aracın hırsızlık önleme sistemi devreye girerek navigasyon, ekran ve yakıt kapağını 30 saat uzaktan kilitledi. Olay, akıllı araçlarda mülkiyet hakkı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Liu, yaklaşık 73.500 dolar ödeyerek satın aldığı Zeekr 9X ile 8 Temmuz'da Avrupa turuna çıktı. Kazakistan sınırını geçtikten sonra aracın güvenlik mekanizması devreye girdi ve navigasyon, multimedya ekranı, yakıt deposu kapağı gibi birçok özellik 30 saat boyunca uzaktan kilitli kaldı. Liu, seyahat öncesi yetkili servise bilgi vermesine rağmen uyarılmadığını belirtti.

Zeekr yetkilileri, aracın yurt dışında tespit edilmesiyle hırsızlık önleme sisteminin tetiklendiğini doğruladı. Motor ve fren sistemlerinin etkilenmediğini, yakıt kapağının dörtlü flaşör düğmesine 5 saniye basarak açılabildiğini açıkladı. Araç bir kodla çözülürken, firma başka sınır geçişlerinde sistemin tekrar kilitlenebileceğini bildirdi. Olay, akıllı araçlarda mülkiyet hakkı tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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