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Waymo, Almanya'daki İlk Robotaksi Hizmetini Münih'te Başlatacak

Waymo, Almanya'daki İlk Robotaksi Hizmetini Münih'te Başlatacak
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Waymo, otonom araçlarını 2027'nin sonlarında Münih'te ticari kullanıma sunarak Almanya'daki ilk robotaksi hizmetini başlatmayı planlıyor. Bu adım, şirketin Avrupa pazarına girişini ve otonom sürüş teknolojisinin uluslararası yaygınlaşmasını simgeliyor.

Waymo, Almanya'daki ilk robotaksi hizmetini Münih'te başlatmaya hazırlanıyor. Şirket, otonom araçlarını 2027'nin sonlarına doğru ticari kullanıma sunmayı hedefliyor. Bu adım, Waymo'nun Avrupa pazarına girişini ve otonom sürüş teknolojisinin uluslararası alanda yaygınlaşmasını simgeliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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