Volvo EX60, EPA Testinde Beklenenden Yüksek Menzil Sundu
İsveçli otomobil üreticisi Volvo'nun yeni tam elektrikli modeli EX60, resmi EPA testlerinde lansman sırasında açıklanan tahmini menzil değerlerini aştı.
Yılın başında lansmanı yapılan Volvo EX60, resmi testlerden sürpriz bir sonuçla döndü. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yapılan ölçümlerde, aracın menzilinin mühendislerin tahmin ettiğinden daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Bu durum, kullanıcılara açıklanandan daha fazla erim sunan modeli marka için olumlu bir gelişme haline getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi