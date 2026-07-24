Haberler

Volvo EX60, EPA Testinde Beklenenden Yüksek Menzil Sundu

Volvo EX60, EPA Testinde Beklenenden Yüksek Menzil Sundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsveçli otomobil üreticisi Volvo'nun yeni tam elektrikli modeli EX60, resmi EPA testlerinde lansman sırasında açıklanan tahmini menzil değerlerini aştı.

Yılın başında lansmanı yapılan Volvo EX60, resmi testlerden sürpriz bir sonuçla döndü. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yapılan ölçümlerde, aracın menzilinin mühendislerin tahmin ettiğinden daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Bu durum, kullanıcılara açıklanandan daha fazla erim sunan modeli marka için olumlu bir gelişme haline getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı

Haluk Levent'i abisi yakmış! Gürlek canlı yayında açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan’da kontrol noktasına saldırı: 15 ölü

Ülkeyi şoke eden saldırı: Çok sayıda polis ve asker can verdi
LeBron James coşkusu Pennsylvania'yı sardı: Vali resmi tatil ilan etti

Sanki devlet başkanı! Transferine resmi tatil ilan edildi
Dışişleri'nden İsrailli yerleşimci terörüne sert tepki: Soykırım politikasının sonucu

Dışişleri'nden İsrailli yerleşimci terörüne sert tepki
Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu

Videosuyla dünyada gündem olan o genç kız sessizliğini bozdu

Kimseye aldırmadan saçlarındaki bitleri ayıkladılar

Görüntüler maalesef bizim ülkemizden
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu

3 isimden vazgeçmedi! İşte Özgür Özel'in A takımı
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme