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Volkswagen krizinde işçilerden sert uyarı: 'Güven zedelendi'

Volkswagen krizinde işçilerden sert uyarı: 'Güven zedelendi'
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Volkswagen'de olası fabrika kapanışlarına karşı 10.000'den fazla işçi Wolfsburg'daki ana fabrikada toplandı. İşçi lideri Daniela Cavallo, Alman fabrikalarının grubun ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayarak, CEO Oliver Blume'a olan güvenin zedelendiğini ancak henüz onarılamayacak düzeyde olmadığını söyledi.

Volkswagen işçi lideri Daniela Cavallo, Salı günü Wolfsburg'daki ana fabrikada düzenlenen olağanüstü toplantıda konuştu. Olası fabrika kapanışlarına karşı çıkan 10.000'den fazla işçiye hitap eden Cavallo, 'Alman fabrikaları Volkswagen Grubu'na aittir. Onlar ayrılmaz bir parçadır' dedi.

Cavallo, yeniden yapılanma tartışmalarında CEO Oliver Blume'a olan güvenin zedelendiğini ancak onarılamayacak düzeyde olmadığını belirtti. Çalışma konseyinin paylaştığı konuşma alıntılarına göre, 'Bu şirketin yönetim kuruluna ve özellikle CEO'su Oliver Blume'a olan güvenimiz zedelendi. Henüz onarılamayacak düzeyde değil, ama yine de zedelendi' ifadelerini kullandı. Toplantıya CEO Blume de katıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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