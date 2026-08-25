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Volkswagen Tarihinin En Büyük Kriziyle Karşı Karşıya: 140 Bin İş Riski

Volkswagen Tarihinin En Büyük Kriziyle Karşı Karşıya: 140 Bin İş Riski
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Volkswagen, maliyetlerindeki yüzde 30'luk farkı kapatmak için büyük bir iş gücü azaltımı planlıyor. Sendikalar greve gidebileceklerini açıkladı.

Avrupa'nın dev otomobil üreticisi Volkswagen, tarihinin en büyük krizini yaşıyor. Şirketin maliyetleri rakiplerinden yüzde 30 daha yüksek. Bu durum karşısında yönetim, istihdamda büyük bir kısıntıya gitmeyi planlıyor. Sendikalar ise çalışanları bu plana karşı örgütlüyor.

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, Wolfsburg'daki ana fabrikada çalışanlara seslendi. Sabit maliyetlerin rakiplerden yüzde 30 fazla olduğunu ve bu farkı kapatmak için en az 10 milyar euroluk genel giderin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Gündemde Almanya genelinde on binlerce kişiyi etkileyecek iş gücü azaltımı var. Sendikalara göre risk altındaki toplam pozisyon sayısı 140 bin. Bu rakam; önceden kabul edilen 50 bin kişilik azaltım, küresel çapta düşünülen 50 bin kişi ve dört Alman fabrikasındaki 40 bin pozisyonu içeriyor.

İşçi konseyi başkanı Daniela Cavallo, yönetim ile çalışanlar arasındaki güvenin zarar gördüğünü ancak onarılamaz olmadığını belirtti. İşçi temsilcileri, çalışanların yazılım, elektrikli araçlar ve Çin pazarındaki stratejik hataların bedelini ödemek zorunda bırakıldığını savunuyor. IG Metall Başkanı Christiane Benner, CEO'nun kar marjı hedefini gerçekçi bulmadığını söyledi. Yerel bir sendika yöneticisi ise yönetim geri adım atmazsa grev seçeneğinin değerlendirilebileceğini açıkladı.

Volkswagen'in özel yönetim yapısı CEO'nun bu kesintileri tek başına yapmasına izin vermiyor. Blume'un işçi temsilcilerini ve veto hakkına sahip Aşağı Saksonya eyaletini ikna etmesi gerekiyor. Şirket içi güç dengeleri planı zorlaştırıyor. Kontrolü elinde bulunduran Porsche-Piech ailesi ise daha hızlı hareket edilmesini istiyor ve şirketin 'tarihi dönüm noktasında' olduğunu söylüyor. Blume, fabrikalar için alternatifler geliştirmek üzere bir yıla kadar süre tanınabileceğini ifade etti. Fabrika kapatmak ise son ve en maliyetli seçenek olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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