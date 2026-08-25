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Volkswagen CEO'su Blume: Kritik Süreç Ciddiyetini Koruyor

Volkswagen CEO'su Blume: Kritik Süreç Ciddiyetini Koruyor
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Volkswagen CEO'su Oliver Blume, şirketin içinde bulunduğu kritik duruma dikkat çekerek sürecin ciddiyetini vurguladı. Maliyetleri düşürmek amacıyla kapsamlı bir yapılanma sürecine giren şirket, bu adımın geleceği için hayati önem taşıdığını belirtti.

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, şirketin içinde bulunduğu kritik duruma ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Şirketin karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çeken Blume, bu sürecin ciddiyetini vurguladı.

Volkswagen, maliyetleri düşürmek amacıyla kapsamlı bir yapılanma sürecine girdi. Bu yapılanmanın, şirketin geleceği için hayati önem taşıdığı ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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