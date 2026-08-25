Volkswagen Amarok Yenileniyor: Yeni Nesil Çin Platformuna Geçiyor

Volkswagen, Güney Amerika pazarında satılan Amarok modelini yeniliyor. Yeni Amarok, Ford Ranger altyapısı yerine Çinli üretici SAIC'in Maxus Interstellar X platformuna dayanacak.

Bu hamle, VW'nin küresel pazarda farklı bir strateji izlediğini ve bölgesel ihtiyaçlara yönelik esnek üretim yaklaşımını gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi