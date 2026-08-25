Volkswagen Amarok Yenileniyor: Yeni Nesil Çin Platformuna Geçiyor
Volkswagen, Güney Amerika'da satılan Amarok modelini yenileyerek Ford Ranger altyapısı yerine Çinli SAIC'in Maxus Interstellar X platformunu kullanacak. Bu strateji, VW'nin bölgesel pazarlara uyum sağlamak için esnek bir üretim yaklaşımı benimsediğini ortaya koyuyor.
Volkswagen, Güney Amerika pazarında satılan Amarok modelini yeniliyor. Yeni Amarok, Ford Ranger altyapısı yerine Çinli üretici SAIC'in Maxus Interstellar X platformuna dayanacak.
Bu hamle, VW'nin küresel pazarda farklı bir strateji izlediğini ve bölgesel ihtiyaçlara yönelik esnek üretim yaklaşımını gösteriyor.
Kaynak: Haber Merkezi