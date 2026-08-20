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Max Verstappen, Red Bull ile 2030'a Kadar Sözleşme İmzaladı

Max Verstappen, Red Bull ile 2030'a Kadar Sözleşme İmzaladı
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Dört kez dünya şampiyonu, Formula 1 geleceğiyle ilgili spekülasyonları sonlandırarak Red Bull'da kalmayı kabul etti.

Max Verstappen, Red Bull ile yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalayarak Formula 1 geleceği hakkındaki spekülasyonlara son verdi. Dört kez dünya şampiyonu olan pilot, sezon boyunca Red Bull'un istikrarsız performansı ve sporun yeni kurallarına duyduğu öfke nedeniyle gündemdeydi. Mercedes ve McLaren'e geçişi veya sporu bırakması konuşuluyordu; ancak Hollanda Grand Prix'si öncesinde 2030'a kadar Red Bull'da kalacağını açıkladı.

Verstappen, takımı ikinci ailesi olarak gördüğünü ve kariyeri boyunca aynı ekiple devam etmenin kendisi için özel olduğunu söyledi. Geçen sezon beşinci şampiyonluğu kaçıran pilot, 2026'da henüz yarış kazanamadı ve liderin 110 puan gerisinde altıncı sırada. Yeni kuralların en sert eleştirmeni olan Verstappen, daha önce F1'den ayrılabileceğini söylemişti. Takım patronu Laurent Mekies ise en iyi pilotu tutmanın Red Bull ve motor sporları için harika bir haber olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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