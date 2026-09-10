Ultraviolette, Hindistan'da yeni elektrikli araç fabrikası için 779 crore rupi yatırım yapacak

Hintli elektrikli motosiklet üreticisi Ultraviolette Automotive, üretim kapasitesini artırmak ve seri pazar segmentine girişini desteklemek amacıyla ülkenin güneyinde yeni bir fabrikaya 779 crore rupi (81,93 milyon dolar) yatırım yapmayı planlıyor.

Hindistan'da eski benzinli araçların E20 yakıtıyla uyumluluğuna ilişkin endişeler, elektrikli iki tekerlekli araç talebini artırıyor. Hükümet verilerine göre bu araçların satışı 2026'nın ilk sekiz ayında 1,03 milyon adedi aştı.

Qualcomm ve TVS Motor destekli şirketin kurucuları Reuters'a, Tamil Nadu eyaletindeki Hosur'da kurulacak tesisin yıllık 250 bin araç kapasitesiyle başlayacağını, talebin artmasıyla kapasitenin 500 bin adede çıkarılabileceğini söyledi. Yeni tesis, Bengaluru yakınındaki ve yıllık 50 bin adede kadar üretim yapabilen mevcut fabrikayı tamamlayacak.

Danışmanlık şirketi McKinsey, elektrikli iki tekerlekli araç benimsemesinin 2030 mali yılına kadar yüzde 40-45'e ulaşacağını tahmin ediyor. Bu araçların toplam iki tekerlekli satışları içindeki payı ilk kez Ağustos 2026'da yüzde 10'u geçti.

Ultraviolette kurucu ortağı ve CEO'su Narayan Subramaniam, "Tesseract ve Shockwave ile gelecek ürünler dahil ürünlerimize yönelik talep, mevcut tesisin karşılayabileceğinden çok daha fazla" dedi.

F77 ve X47 gibi premium elektrikli motosikletleriyle tanınan Ultraviolette, Shockwave motosikletini 200 bin rupinin altında, Tesseract scooter'ını ise 150 bin rupinin altında satışa sunmayı planlıyor. Subramaniam, şirketin yurt içinde scooter'larına ayda en az 10 bin adet talep beklediğini, bunun da Ola Electric ve Ather Energy gibi daha büyük elektrikli iki tekerlekli üreticileriyle rekabete girmesini sağlayabileceğini söyledi.

CTO Niraj Rajmohan, beş yıla yayılacak yatırımın iç kaynaklar, öz sermaye ve gelecekteki nakit akışlarıyla finanse edileceğini, borcun sınırlı kullanılacağını belirtti. Rajmohan, Hosur'un kısmen Ultraviolette'nin Bengaluru araştırma-geliştirme merkezine yakınlığı ve otomotiv tedarik zincirine erişimi nedeniyle seçildiğini söyledi.

Şirket, yılın ilk yarısında küresel çapta 3 binden fazla elektrikli motosiklet sattığını; bunun Zero Motorcycles'ın yaklaşık 1.756 adetlik ve Harley-Davidson'ın LiveWire'ının yaklaşık 300 adetlik satışıyla karşılaştırıldığını belirtti. Subramaniam'a göre Avrupa ve Latin Amerika'ya ihracat satışların yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor ve beş yıl içinde yüzde 25'e çıkabilir.

Kaynak: Haber Merkezi