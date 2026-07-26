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Türkiye'de elektrikli araç sayısı 450 bini aştı

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EPDK verilerine göre, elektrikli araç sayısı hızla artarken kullanıcılar hızlı şarj istasyonlarına yöneliyor.

Türkiye'de elektrikli araç sayısı 450 bini geçti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, 2025 yılı haziran ayında 373 bin olan sayı, şu an 450 bin 38'e yükseldi. Bu artışta çevre bilinci ve devlet teşvikleri etkili oldu.

Şarj istasyonu sayısı da arttı. Toplam şarj soketi sayısı 45 bin 97'ye ulaştı. Kullanıcılar 2,7 milyon şarj işlemi yaparak 3,1 milyon saat harcadı. Hızlı şarj (DC) noktaları yavaş şarja (AC) göre daha hızlı arttı. Elektrik tüketiminin %81'i DC'den sağlandı.

Gelecekte elektrikli araç sayısının artması bekleniyor. Bu durum çevre dostu enerji kullanımını teşvik edecek ve fosil yakıt bağımlılığını azaltacak. Kullanıcı tercihleri enerji politikalarının şekillenmesinde rol oynayacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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