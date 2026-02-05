Haberler

Trabzon'da Otomobil Kaldırım Taşına Çarparak Yan Yattı

Trabzon'da Otomobil Kaldırım Taşına Çarparak Yan Yattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sürücüsünün önündeki araca çarpmamak için manevra yaptığı otomobil kaldırım taşına çarparak yan yattı. Sürücü ve yanındaki arkadaşı yara almadan kurtuldu.

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil kaldırım taşına çarparak yan yattı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Faroz Mahallesi'nde meydana geldi. İ.K.A. (19), ani fren yapan önündeki araca çarpmamak için yönetimindeki 61 KM 160 plakalı otomobilin direksiyonunu kırdı. Bu sırada kontrolün kaybolduğu araç, kaldırım taşına çarptı. Yan yatan aracın sürücüsü ile yanındaki arkadaşı kendi imkanlarıyla yara almadan çıktı.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti

Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

Galatasaray-Juventus maçıyla ilgili tahmini dikkat çekici
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti