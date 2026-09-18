Toyota üretimde 400 bin insansı robot kullanmayı planlıyor

Toyota üretimde 400 bin insansı robot kullanmayı planlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Japon otomotiv devi Toyota, 2028 sonrasında yıllık 1 trilyon yen yatırımla küresel üretim tesislerinde kendi geliştirdiği insansı robotları devreye almayı hedefliyor.
Japon otomotiv devi Toyota Motor Corporation, dünya genelindeki üretim tesislerinde kullanmak üzere kendi geliştirdiği 400 bin insansı robotu kademeli olarak devreye almayı planlıyor.
Nihon Keizai Shimbun'a göre şirket, 2028 sonrasından itibaren yıllık 1 trilyon yen yatırım yapacak. Robotların 150 bini Toyota'nın kendi tesislerinde, 250 bini ise grup şirketlerinde kullanılacak.
Kaynak: Haber Merkezi