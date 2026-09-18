Toyota üretimde 400 bin insansı robot kullanmayı planlıyor

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Japon otomotiv devi Toyota Motor Corporation, dünya genelindeki üretim tesislerinde kullanmak üzere kendi geliştirdiği 400 bin insansı robotu kademeli olarak devreye almayı planlıyor.

Nihon Keizai Shimbun'a göre şirket, 2028 sonrasından itibaren yıllık 1 trilyon yen yatırım yapacak. Robotların 150 bini Toyota'nın kendi tesislerinde, 250 bini ise grup şirketlerinde kullanılacak.

Kaynak: Haber Merkezi