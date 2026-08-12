Toyota'dan 508 Bin Araçlık Dev Geri Çağırma

Toyota, 2025 ve 2026 model Camry sedanlarını kapsayan büyük bir geri çağırma operasyonu başlattı. Şirket, dijital gösterge panelindeki arıza nedeniyle yaklaşık 508 bin aracı geri çağıracak.

Sorun, hız göstergesi ve sinyal bildirimleri gibi kritik verileri gösteren 7 inçlik dijital ekrandan kaynaklanıyor. Bu ekranı kullanan LE, SE ve Nightshade donanım paketleri geri çağrı kapsamına alınırken, daha büyük 12.3 inç ekrana sahip XLE ve XSE paketleri etkilenmiyor.

Toyota, daha önce bazı modellerde kablosuz yazılım güncellemesi sunmuştu, ancak bu kez sorunun çözümü için yetkili servislere gitmek gerekiyor. Servisler, gösterge modülüne ücretsiz yazılım yükleyerek sorunu giderecek.

Japon üretici, son 14 ayda Land Cruiser, Mirai ve bazı Lexus modellerinde benzer panel arızaları nedeniyle geri çağırma kampanyaları düzenlemişti. Toyota, önümüzdeki günlerde daha fazla aracın etkilenebileceğini belirterek sahiplerini servislere başvurmaya çağırdı.

Kaynak: Haber Merkezi