Toyota Tacoma için dev geri çağırma: 48 bin aracı ilgilendiriyor

Toyota, 48.420 Tacoma kamyoneti için geri çağırma başlattı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan bildirime göre, etkilenen araçlarda dış yağ deposuna sahip ön ve arka amortisörler bulunuyor. Zamanla amortisörler arasındaki işlenmemiş metal yüzeylerde korozyon oluşabiliyor ve bu birikim, yağ deposunun amortisörden kopmasına yol açabiliyor. Sürüş sırasında kopma meydana gelirse kaza riski artıyor.

Geri çağırma kapsamında 2024-2025 model 43.827 Tacoma ve 2024 model 4.453 Tacoma Hybrid yer alıyor. Toyota, araçları inceledikten sonra 30 Temmuz'da gönüllü geri çağırma kararı aldı. Etkilenen araç sahiplerine 5 Ekim'de bildirim yapılacak. Araçlarını bayilere götüren sahiplerin ön ve arka amortisör takımları ücretsiz olarak yenileriyle değiştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi