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Tesla'nın Otonom Araç Ağında Beklenmedik Duraklama

Tesla'nın Otonom Araç Ağında Beklenmedik Duraklama
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Tesla, yılın ikinci çeyreğinde robotaksi filosunun katettiği mesafenin düşmesiyle kar kaybı ve hisse gerilemesi yaşadı.

Tesla, geleceğini otonom sürücüsüz araç ağına bağlamış durumda. Ancak yılın ikinci çeyreğinde beklenmedik bir duraklama yaşandı. Ödemeli yolcu taşıyan robotaksi filosunun katettiği mesafe belirgin şekilde düştü.

Bu durum, şirketin kar kaybı ve hisse gerilemesiyle çakıştı. Tesla yönetimi, bu tablonun arkasındaki nedeni açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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