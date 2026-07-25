Tesla'nın Otonom Araç Ağında Beklenmedik Duraklama

Tesla, geleceğini otonom sürücüsüz araç ağına bağlamış durumda. Ancak yılın ikinci çeyreğinde beklenmedik bir duraklama yaşandı. Ödemeli yolcu taşıyan robotaksi filosunun katettiği mesafe belirgin şekilde düştü.

Bu durum, şirketin kar kaybı ve hisse gerilemesiyle çakıştı. Tesla yönetimi, bu tablonun arkasındaki nedeni açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi