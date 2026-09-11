Tesla'nın direksiyonsuz ve pedalsız otonom aracı trafiğe çıktı
+5 sitede yayında
Güncelleme:
Dünyanın ilk otomobilinden bu yana değişmeyen direksiyon ve pedal düzeni, Tesla'nın yeni projesiyle tarihe karışıyor.
Tesla'nın direksiyonu ve gaz-fren pedalı bulunmayan otonom aracı, ilk kez gerçek trafikte kullanıldı.
1885'te Karl Benz'in ürettiği dünyanın ilk otomobilinden bu yana araçlar büyük değişimler geçirdi; ancak direksiyon ve pedal en temel unsurlar olarak varlığını korudu.
Tesla'nın son projesiyle bu durum tamamen değişti.
Kaynak: Haber Merkezi