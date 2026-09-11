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Tesla'nın direksiyonsuz ve pedalsız otonom aracı trafiğe çıktı

Tesla'nın direksiyonsuz ve pedalsız otonom aracı trafiğe çıktı
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Dünyanın ilk otomobilinden bu yana değişmeyen direksiyon ve pedal düzeni, Tesla'nın yeni projesiyle tarihe karışıyor.

Tesla'nın direksiyonu ve gaz-fren pedalı bulunmayan otonom aracı, ilk kez gerçek trafikte kullanıldı.

1885'te Karl Benz'in ürettiği dünyanın ilk otomobilinden bu yana araçlar büyük değişimler geçirdi; ancak direksiyon ve pedal en temel unsurlar olarak varlığını korudu.

Tesla'nın son projesiyle bu durum tamamen değişti.

Kaynak: Haber Merkezi
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