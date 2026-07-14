Tesla'nın AI5 Çipi Üretime Hazır
Tesla'nın yeni otonom sürüş çipi AI5, Samsung tarafından 2nm sınıfı SF2T süreciyle üretime hazır hale getirildi. İlk üretim yıl sonunda, seri üretim ise 2027 ortalarında başlayacak.
Tesla'nın yeni otonom sürüş çipi AI5, Samsung tarafından üretime hazır hale getirildi. Şirket, AI5'in 2nm sınıfı SF2T üretim süreciyle üretileceğini doğruladı. İlk üretimin yıl sonunda başlaması, tam ölçekli seri üretimin ise 2027 ortalarında gerçekleşmesi bekleniyor.
AI5 çipi, Tesla'nın otonom sürüş sistemlerinde kullanılacak ve performans açısından önemli bir sıçrama vaat ediyor. Samsung'un Teksas tesisinde üretilecek çipin, gelecekteki AI6 versiyonunda da aynı teknoloji kullanılacak.
Kaynak: Haber Merkezi