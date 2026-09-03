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Tesla Model Y'ye Yeni Nesil Termal Yönetim Sistemi: Kış Menzili ve Şarj Performansı Artıyor

Tesla Model Y'ye Yeni Nesil Termal Yönetim Sistemi: Kış Menzili ve Şarj Performansı Artıyor
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Model Y'nin Berlin üretimli versiyonlarında, batarya ve kabin termal yönetimini yeniden şekillendiren Super Manifold V2 entegre edilmeye başlandı.

Tesla, Model Y için önemli bir donanım revizyonu gerçekleştiriyor. Almanya'daki Gigafactory Berlin'de üretilen Model Y modellerine yeni nesil termal yönetim mimarisi Super Manifold V2 dahil edilmeye başlandı. Bu değişiklik, aracın kış menzili ve hızlı şarj performansına doğrudan etki ediyor.

Yeni sistem, kabin iklimlendirmesini, bataryayı ve elektrik motorlarını tek bir kapalı devre ısı pompasında birleştiriyor. V2 mimarisi, parça sadeleştirmesi ve termal kapasitede iyileştirmeler sağlıyor; birçok vana ve pompa tek bir kompakt blokta toplanıp hortum bağlantılarını azaltıyor. Bu da sızıntı ve arıza riskini düşürüyor.

Gelişmiş ısı eşanjörü sayesinde, sistem hem soğukta ısınma hem sıcakta soğutma sırasında enerji tüketimini düşürüyor. Ayrıca yüksek sürüş veya zorlu şartlarda bataryanın ideal sıcaklığını koruyor. Hızlı şarjda ortaya çıkan ısı daha hızlı atıldığından, batarya korunuyor ve şarj eğrisi daha uzun süre stabil kalıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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