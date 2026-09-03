Tesla Berlin’de Model Y’ye Sessiz Donanım Güncellemesi: Yeni Nesil Termal Yönetim Sistemi

Tesla, Berlin'deki Gigafactory'de ürettiği Model Y modellerinde önemli bir donanım değişikliği yaptı. Şirket, araçlara yeni nesil 'Super Manifold V2' termal yönetim sistemini entegre etmeye başladı. Güncelleme, herhangi bir resmi açıklama yapılmadan üretim bandında sessizce uygulanıyor.

Yeni sistem, batarya, motor ve kabin ısıtma/soğutma süreçlerini daha verimli yönetmeyi hedefliyor. Bu hamle, özellikle soğuk havalarda menzili artırmayı ve enerji tüketimini azaltmayı amaçlıyor. Berlin fabrikasında üretilen Model Y'lerin yeni donanımla teslim edildiği belirtiliyor.

Uzmanlar, bu tür sessiz güncellemelerin Tesla'nın üretim esnekliğini gösterdiğini ve mühendislik iyileştirmelerini doğrudan bant üzerinde uygulama stratejisinin parçası olduğunu söylüyor. Yeni sistemin araç verimliliği ve sürüş dinamiklerine etkileri merakla bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi