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Tesla FSD v14.2 ile 32 bin kilometrelik müdahalesiz sürüş rekoru

Tesla FSD v14.2 ile 32 bin kilometrelik müdahalesiz sürüş rekoru
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Washington'da LiDAR ekipmanı satan David Moss, Tesla'nın FSD v14.2 sistemiyle yaklaşık 32 bin 186 kilometre boyunca direksiyon veya fren müdahalesi yapmadan ilerlediğini açıkladı; ancak müdahalesiz sürüş sayacı güvenlik endişelerini de gündeme getirdi.

Washington eyaletinde LiDAR ekipmanı satan David Moss, Tesla'nın FSD v14.2 sistemiyle yaklaşık 32 bin 186 kilometre boyunca direksiyon ya da frene müdahale etmeden ilerlediğini duyurdu. Bu mesafe, FSD'nin sürücü müdahalesi olmadan kat edilen yolu ölçen takip özelliğiyle kaydedildi.

Moss, 2025'te de yaklaşık 16 bin 93 kilometrelik müdahalesiz sürüş yapmış, Los Angeles'tan Güney Karolina'daki Myrtle Beach'e yaklaşık 4 bin 396 kilometre boyunca sistemi devreden çıkarmadan gitmişti. Son denemede araç derin çukurlar ve karmaşık park alanları gibi koşullarla da karşılaştı.

Rekorla birlikte müdahalesiz sürüş mesafesini öne çıkaran sayaç sistemi de tartışıldı. FSD'deki takip sistemi, sürücü direksiyona veya frene müdahale ettiğinde sayacı sıfırlıyor. Sosyal medyadaki eleştiriler, bu yapının kullanıcıları uzun süre müdahale etmemeye yöneltebileceğine ve beklenmedik durumda sürücünün kontrolü devralmakta gecikebileceğine odaklanıyor. FSD Seviye 2 sınıfında bir sürücü destek sistemi olduğu için aracın sürekli insan gözetiminde kullanılması gerekiyor. Elon Musk da 2026'nın başlarında FSD'nin tamamen otonom olmadığını kabul etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi
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