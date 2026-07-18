Tesla, Çocuklar İçin Denge Bisikleti Piyasaya Sürdü

Tesla, çocuklar için 225 dolarlık bir denge bisikleti piyasaya sürdü. Bisiklet, iki ila beş yaş arası çocuklar için tasarlanmış olup, beş farklı koltuk yüksekliği ve 35 kg'a kadar ağırlık kapasitesine sahiptir. Fiyatı, giriş seviyesi modellerden yüksek olsa da, üst düzey çocuk bisikletleriyle rekabet etmektedir.

Tesla'nın denge bisikleti, çocukların pedallı bisikletlere geçmeden önce denge ve yönlendirme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Şirket daha önce çocuklar için binilebilir Cybertruck ve Cyberquad gibi ürünler de satmıştır. Gönderimlerin Ağustos sonunda başlaması planlanmakta olup, ürün şu anda stokta bulunmamaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi