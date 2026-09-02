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Tesla Cybercab Lansman Etkinliği: Austin'de Robotaksi Tanıtımı

Tesla Cybercab Lansman Etkinliği: Austin'de Robotaksi Tanıtımı
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Tesla, Austin'de direksiyon simidi olmayan iki kişilik robotaksi Cybercab için lansman etkinliği düzenliyor. Araç, tamamen otonom sürüş için tasarlandı ve CEO Elon Musk'a göre 30.000 dolara satılabilir. Tesla, Nisan'dan beri test edilen aracı robotaksi filosuna eklemeyi planlıyor, ancak düzenleyici onay ve güvenlik endişeleri sürüyor. Şirket, seçkin konuklara davetiye gönderdi ve etkinliği canlı yayınlayabilir.

Tesla, Perşembe günü Teksas'ın Austin kentinde, özel olarak tasarlanmış robotaksi Cybercab için bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Cybercab, direksiyon simidi ve pedalları olmayan iki kişilik bir araç olarak Tesla'nın tamamen otonomi için tasarlanmış ilk aracıdır. Ancak ABD sokaklarında görülen bazı test sürümlerinde direksiyon simidi bulunuyor. Araç yaklaşık iki yıl önce tanıtıldı ve Tesla'nın yeni kurulan robotaksi filosuna eklenmesi bekleniyor. CEO Elon Musk, aracın sonunda 30.000 dolara satılabileceğini ve otonom sürüş teknolojisinin Tesla'nın gelecekteki işinin anahtarlarından biri olduğunu söyledi.

Tesla, Model Y tabanlı mevcut robotaksi filosunun sürücülerine 'Cybercab Launch Etkinliği'ne katılma şansı sundu, ancak ne tür bir lansman planlandığına dair ayrıntı vermedi. Şirket, etkinliği X'te 'Özel Erişim: Cybercab' olarak pazarlıyor ve seçkin konuklara davetiyeler gönderdi. Etkinlik için henüz bir saat açıklanmadı; Tesla genellikle büyük etkinlikleri canlı yayınlıyor ancak bu durum resmi olarak doğrulanmadı. Tesla, Nisan ayından bu yana bazı Cybercab'ler üretiyor ve aracı genel yollarda test ediyor. The Information'ın haberine göre Tesla, personele halka açık yollarda yolculuk sunarak başlatmayı ve ardından birkaç gün sonra Austin'de Cybercab'leri robotaksi hizmetine entegre etmeyi planlıyor.

Tesla, ticari hizmet için düzenleyici onay alıp almadığını veya federal güvenlik normlarına uygun olup olmadığını açıklamadı. Tesla'nın sürekli insan denetimi gerektiren sözde Tam Otonom Sürüş (FSD) teknolojisi, çarpışmalar ve trafik ihlalleri sonrası birden fazla federal soruşturma ve davayla karşı karşıya kaldı. Cybercab'de denetim gerektirmeyen bir FSD sürümü çalışıyor. Tesla, FSD'nin insan sürücülerden 10 kata kadar daha güvenli olduğunu iddia ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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