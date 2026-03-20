Haberler

Malkara'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana geldi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünü kontrolü yitirdiği otomobilin takla atıp, devrildiği kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Malkara-Şarköy kara yolu üzerindeki Kavakçeşme ile Ballı Mahallesi arasında meydana geldi. Sena Y.'nin (55) kullandığı 06 BJ 1345 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, takla atarak yol kenarında ters döndü. Kazada sürücü Sena Y., otomobilde bulunan Sabiha Y. (54) ve Boran Y. (15), yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

