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Sürücü destek sistemlerinin kötüye kullanımı trafik güvenliği için en büyük risk

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Ulaştırma uzmanları arasında yapılan bir anket, sürücülerin sürücü destek teknolojilerini yanlış kullanması ve araç içi dikkat dağıtıcı özelliklerin, mekanik sorunlardan daha büyük bir trafik güvenliği riski oluşturduğunu ortaya koydu. Anket, otonom sürüş sistemlerine yönelik düzenlemelerin tartışıldığı bir dönemde yayımlandı.

MILAN/STOCKHOLM - Ulaştırma uzmanları arasında yapılan bir anket, sürücülerin sürücü destek teknolojilerini yanlış kullanması ve araç içi özelliklerin dikkat dağıtmasının, mekanik sorunlardan daha büyük bir trafik güvenliği riski oluşturduğunu ortaya koydu.

15 Temmuz'da yayımlanan anket, bazı hükümetlerin otonom sürüş sistemleri için daha sıkı düzenlemeler getirmeyi değerlendirdiği bir dönemde, sektörün insan hatasına ilişkin endişelerini yansıtıyor. ABD'de Ford'un BlueCruise ve Tesla'nın Tam Otonom Sürüş sistemlerinin neden olduğu endişeler artarken, anketi finanse eden İtalyan fren üreticisi Brembo'dan Ignacio Alvarez, sistemlerin son kullanıcıya net bir şekilde anlatılması gerektiğini vurguladı.

Economist Group bünyesindeki Economist Enterprise tarafından yapılan ankete, aralarında Fransa, Almanya, ABD ve Çin'in de bulunduğu 10 ülkeden 1.000'den fazla ulaştırma uzmanı katıldı. Uzmanların yüzde 30'u sürüş destek sistemlerinin yanlış anlaşılması veya kötüye kullanılmasını en büyük güvenlik sorunu olarak görürken, yüzde 24'ü giderek daha fazla dikkat dağıtan araç içi özelliklere işaret etti. Profesyonellerin üçte ikisi, reklamların bu sistemlerin yeteneklerini abarttığını düşünüyor. Çin'de bir Xiaomi aracının karıştığı ölümlü kazanın ardından düzenleyiciler daha sıkı denetimleri değerlendirirken, İsveçli bir ulaştırma otoritesi Tesla'nın Avrupa çapında kullanıma sunulmasına karşı oy kullanılmasını önerdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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