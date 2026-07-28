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Sun Auto Network, Integrity Automotive'yi Satın Aldı

Sun Auto Network, Integrity Automotive'yi Satın Aldı
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Issaquah merkezli Integrity Automotive'nin satın alınmasıyla Washington'daki ayak izi güçleniyor ve hizmet ağı doğuya doğru genişliyor.

Sun Auto Network, Washington eyaletinin Issaquah kentinde faaliyet gösteren Integrity Automotive'yi satın alarak Pasifik Kuzeybatı bölgesindeki varlığını genişletti. Bu satın alma ile birlikte Sun Auto'nun bölgedeki lokasyon sayısı 25'e yükseldi.

Integrity Automotive, lastik satışı ve montajı, fren onarımı, yağ değişimi, akü değişimi, araç teşhis ve periyodik bakım hizmetleri sunmaktadır. Satın alma, Sun Auto'nun müşteri hizmetleri, teknik uzmanlık ve topluluk katılımına bağlı köklü işletmelerle ortaklık kurma stratejisiyle uyumludur.

Müşteriler ayrıca Sun Auto'nun 7/24 çevrimiçi randevu alma, dijital araç muayeneleri ve Sürücü Taahhüdü gibi hizmet modeline erişebilecek. Sun Auto Tire & Service Bölge Operasyon Başkan Yardımcısı Scott Damico, Integrity Automotive'nin Issaquah ve çevre topluluklarda güven kazandığını ve bu temeli genişletmekten heyecan duyduklarını belirtti.

Sun Auto, ülke çapında 575'ten fazla lokasyonda faaliyet göstermekte olup, stratejik satın almalar ve yeni mağaza geliştirmeleriyle ağını genişletmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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