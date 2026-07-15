Haberler

Subaru, 541 Bin Aracı Hatalı Ağırlık Etiketi Nedeniyle Geri Çağırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Subaru, Ascent, Forester ve Crosstrek modellerinde yanlış Brüt Aks Ağırlık Değeri (GAWR) nedeniyle 500 binden fazla aracı geri çağırdı. Araç sahiplerine yeni etiketler gönderilecek.

Subaru, yarım milyondan fazla aracı geri çağırdı. NHTSA raporuna göre geri çağırma, Ascent, Forester ve Crosstrek modellerini kapsıyor. Sebebi ise araçlardaki yanlış listelenen Brüt Aks Ağırlık Değeri (GAWR). Bu değer, bir aks sisteminin taşıyabileceği yük miktarını belirtiyor.

Geri çağrılan araçların büyük çoğunluğu 2019-2026 arası Ascent SUV'ler. Listede 384.407 Ascent, 77.504 Forester Hybrid, 49.946 Forester ve 29.380 Crosstrek yer alıyor. Subaru, sahiplerine yeni etiketler gönderecek ve isteyenler ücretsiz olarak bayide taktırabilecek. Şirket, önümüzdeki ay sonunda sahipleri bilgilendirmeyi planlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Milas 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı

Alevler turizm cennetini cehenneme çevirdi! Yüzlerce otel boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent’in şoföründen şok iddialar: Hesabımı milyonluk para transferlerinde kullandılar

Haluk Levent'in şoföründen itiraf gibi ifade: 210 milyon TL transfer!
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı

Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü

Gözü dönen şahıs, annesinin ve kız kardeşinin boğazını kesti
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım

Oğuzhan da Haluk abisini sattı