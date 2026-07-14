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Subaru, 541.000'den Fazla SUV'u Hatalı Etiket Nedeniyle Geri Çağırdı

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Subaru of America, 541.000'den fazla Crosstrek, Forester ve Ascent SUV'u, brüt aks ağırlık değerini yanlış gösteren sertifikasyon etiketi nedeniyle geri çağırıyor. NHTSA, yanlış etiketin aşırı yüklenme ve kaza riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Mekanik onarım gerekmeyen sorun için şirket, sahiplerine düzeltici etiket gönderecek veya bayiler ücretsiz takacak.

Subaru of America, 541.000'den fazla Crosstrek, Forester ve Ascent SUV'u, araçlardaki sertifikasyon etiketinin brüt aks ağırlık değerini (GAWR) yanlış göstermesi nedeniyle geri çağırıyor. NHTSA, yanlış etiketin aracın aşırı yüklenmesine ve kaza riskinin artmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Geri çağırma belgelerine göre Subaru, bu sorundan kaynaklanan herhangi bir kaza veya yaralanma olmadığını belirtti. Mekanik bir onarım gerekmez; şirket etkilenen sahiplere düzeltici bir etiket gönderecek veya bayiler ücretsiz olarak takacak. Geri çağırma, 2026 Crosstrek Hybrid, 2025-2026 Forester ve Forester Hybrid ile 2019-2026 Ascent modellerini kapsıyor. Sahip bildirimleri Ağustos sonunda başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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