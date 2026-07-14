Subaru, 541 binden fazla aracını etiket hatası nedeniyle geri çağırıyor

Subaru of America, Crosstrek, Forester ve Ascent SUV modellerinde hatalı aks ağırlık etiketi (GAWR) nedeniyle 541 binden fazla aracı geri çağırdı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), yanlış etiketin aracın aşırı yüklenmesine ve kaza riskinin artmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Geri çağırma kapsamında mekanik bir onarım gerekmiyor; Subaru, etkilenen araç sahiplerine ücretsiz olarak düzeltici bir etiket gönderecek. İstenirse bayiler de etiketi ücretsiz olarak takabilecek. Geri çağırma, 2026 Crosstrek Hybrid, 2025-2026 Forester ve Forester Hybrid ile 2019-2026 Ascent modellerini kapsıyor. Bildirimlerin Ağustos sonunda gönderilmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi