Stellantis, yazılım hatası nedeniyle ABD'de 201 bin 976 Jeep aracını geri çağırıyor

Chrysler'ın çatı şirketi Stellantis, ABD'de 201 bin 976 Jeep aracını yazılım hatası nedeniyle geri çağırıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), sorunun lastik basıncı izleme sisteminin düşük lastik basıncını algılamamasına veya uyarı ışığını yakmamasına yol açabileceğini 9 Eylül'de açıkladı.

NHTSA'ya göre bu durum kaza riskini artırıyor ve araçların ABD federal lastik basıncı izleme sistemi güvenlik gerekliliklerine uymamasına neden oluyor. Kurum, arızanın sürücüleri düşük lastik basıncı konusunda uyarmayı engelleyebileceğini ve bunun çarpışma riskini yükselttiğini belirtti.

Etkilenen araçlar arasında belirli Jeep Wagoneer, Grand Cherokee, Grand Cherokee L, Grand Cherokee 4XE ve Grand Wagoneer modelleri yer alıyor. Geri çağırma ayrıca belirli Jeep Wagoneer L, Grand Wagoneer L, Cherokee ve Grand Wagoneer L PHEV araçlarını kapsıyor.

Düzenleyici kuruma göre bayiler, sorunu gidermek için radyo frekansı göbek yazılımını ücretsiz olarak güncelleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi