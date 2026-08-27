Stellantis, Dizel Motorları Avrupa'da Yeniden Canlandırmayı Hedefliyor
Otomotiv devi Stellantis, dizel motorların Avrupa pazarında yeniden yer edinmesi için yeni bir strateji geliştirdi. Maliyet avantajı ve mevcut altyapı, şirketi bu yönde harekete geçiren başlıca nedenler arasında yer alıyor. Bu hamle, skandallar ve katı kurallarla zor günler geçiren dizel teknolojisine yeni bir soluk getirebilir.
Dizel motorlar, skandallar ve katı kurallarla zor günler geçirmişti. Otomotiv devi Stellantis'in yeni stratejisi, bu motorların Avrupa pazarında yeniden yer edinmesini sağlayabilir.
Şirketi dizel motorlara yönlendiren başlıca nedenler arasında maliyet avantajı ve mevcut altyapı bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi