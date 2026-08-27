Haberler

Stellantis, Dizel Motorları Avrupa'da Yeniden Canlandırmayı Hedefliyor

Stellantis, Dizel Motorları Avrupa'da Yeniden Canlandırmayı Hedefliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Otomotiv devi Stellantis, dizel motorların Avrupa pazarında yeniden yer edinmesi için yeni bir strateji geliştirdi. Maliyet avantajı ve mevcut altyapı, şirketi bu yönde harekete geçiren başlıca nedenler arasında yer alıyor. Bu hamle, skandallar ve katı kurallarla zor günler geçiren dizel teknolojisine yeni bir soluk getirebilir.

Dizel motorlar, skandallar ve katı kurallarla zor günler geçirmişti. Otomotiv devi Stellantis'in yeni stratejisi, bu motorların Avrupa pazarında yeniden yer edinmesini sağlayabilir.

Şirketi dizel motorlara yönlendiren başlıca nedenler arasında maliyet avantajı ve mevcut altyapı bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Netanyahu’nun basına kapalı toplantıdaki sözleri sızdı! Tablo sandığından da kötü

Basına kapalı toplantıdaki sözleri sızdı! Tablo sandığından da kötü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç sonunda çıkan olaylardan TRT de nasibini aldı

Maç sonunda çıkan olaylardan TRT de nasibini aldı
Spor salonunda dakikalarca kadını darbeden şahıs serbest bırakıldı

Dakikalarca kadına kabusu yaşattı! Verilen karar şaka gibi
Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü

Atılan manşetler olay! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm

Erdoğan'la fotoğraf paylaştı, düştüğü not bomba: Ömrümden...

Sel felaketinin ortasında insanlık ayıbı; suların içinde değerli eşya aradılar

Ülkenin yaşadığı en büyük felakette onların yaptığına bakın!

Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi

Can kaybı korkunç boyutlarda, yüzlerce kişiden haber alınamıyor
Diyarbakır'da bıçaklı kavga: Ağabeyini öldürdü

Kardeş kavgası kanlı bitti: Ağabey bıçaklanarak öldürüldü