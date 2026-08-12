Emlak ve otomotiv ilanlarına sosyal medya düzeni

Ticaret Bakanlığı, yetki belgeli emlak ve otomotiv işletmelerinin sosyal medya platformlarında ilan paylaşmasına olanak tanıyan yeni bir düzenleme yaptı. Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda taşınmaz ve taşıt ilanlarının paylaşılmasına izin verilirken, bu paylaşımlar belirli şartlara bağlandı.

Buna göre, paylaşılan ilanların Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden doğrulanmış olması ve her paylaşımda resmi ilan linkinin bulunması gerekiyor. Sosyal medyadaki fotoğraf, video, fiyat ve açıklamaların EİDS'deki ilanla birebir örtüşmesi zorunlu. Bu kurallara uymayan işletmelere 286 bin 206 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi