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Singapur'da Citaro otobüs yangınları: Denetimler artırıldı

Singapur'da Citaro otobüs yangınları: Denetimler artırıldı
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Singapur'da 2026'nın ilk yarısında yangın geçiren Mercedes-Benz Citaro otobüslerinin ardından denetimler sıkılaştırıldı. Yangınların ortak bir nedeni olmadığı, farklı arızalardan kaynaklandığı açıklandı. Yaralanan olmazken, LTA ve işletmeciler önleyici tedbirleri değerlendiriyor.

Singapur'da toplu taşıma işletmecileri, 2026'nın ilk yarısında yangın geçiren Mercedes-Benz Citaro otobüslerinin ardından filolarındaki bu model için denetimleri artırdı. Yapılan incelemelerde yangınların tek bir ortak nedenden değil, farklı arızalardan kaynaklandığı tespit edildi.

Ulaştırma Bakanlığı Kıdemli Devlet Bakanı Murali Pillai, Parlamento'da WP Milletvekili Dennis Tan'ın sorularını yanıtlarken, ilgili mekanik parçaların üretici yönergelerine göre kabul edilebilir ömür içinde olduğunu söyledi. Kara Ulaşım Otoritesi (LTA), işletmecilere bu otobüslerde denetimleri sıkılaştırma talimatı verdi ve olağan dışı bir duruma rastlanmadı.

Pillai, yılın ilk yarısındaki yangınlardan birinin şaft gevşemesinden, diğerinin ise turboşarj arızasından kaynaklandığını belirtti. 13 Şubat, 30 Mart ve 5 Mayıs'ta meydana gelen üç yangında yaralanan olmadı. LTA, işletmeciler ve üreticiyle birlikte eski otobüsler için denetim rejimini iyileştirmeye ve yangın riskini azaltacak ek önleyici tedbirleri değerlendirmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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