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Siirt'te Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Siirt'te Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
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Siirt-Kurtalan karayolu yakınında bir otomobil motor kısmından alev alarak yangın çıkardı. Araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.

SİİRT'te seyir halindeyken alev alan otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün gece saatlerinde Siirt- Kurtalan karayolu Yağmurtepe köyü yakınında meydana geldi. Kurtalan istikametine seyir halinde olan Cabir Polat yönetimindeki 66 ABY 712 plakalı otomobil motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden Polat, aracı yolun kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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