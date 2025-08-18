Siirt'te Seyir Halindeki Otomobil Yangın Çıkardı

Güncelleme:
SİİRT'te seyir halindeyken alev alan otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Olay, dün gece saatlerinde Siirt il merkezine bağlı Gökçebağ beldesinde meydana geldi. Seyir halinde olan Mervan Can yönetimindeki 09 AFT 510 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden Can, aracı yolun kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
