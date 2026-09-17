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Seat'ın Geleceği Tartışmaya Açıldı

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Seat'ın Geleceği Tartışmaya Açıldı
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Volkswagen bünyesindeki İspanyol marka Seat için yeni model yatırımlarının durdurulması ve markanın zamanla üretimden çekilmesi gündemde.

Otomotiv sektöründe maliyetlerin artması ve Çinli üreticilerin küresel pazarda yükselmesi, Volkswagen çatısı altındaki İspanyol marka Seat'ın geleceğini tartışmaya açtı.

Şirket yönetiminde, Seat için yeni model yatırımlarının durdurulması ve markanın zamanla üretimden çekilmesi seçenekleri gündeme geldi.

Kaynak: Haber Merkezi
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