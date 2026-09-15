Scania'dan elektrikli tırlar için yeni batarya mimarisi

İsveçli ağır ticari araç üreticisi Scania, uzun yol elektrikli taşımacılıkta menzil endişesini ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni batarya mimarisini tanıttı. 'Battery Behind Cab' adı verilen sistemde bataryalar, sürücü kabininin hemen arkasına dikey olarak yerleştiriliyor.

6x2*4 çekici konfigürasyonundaki elektrikli tırda, şasi yanlarındaki bataryalara ek olarak kabin arkasına entegre edilen iki adet MP20 batarya paketi, brüt kapasiteye yaklaşık 356 kWh ek enerji katkısı sağlıyor. Toplam batarya paket sayısı 7'ye çıkarılan araç, bu sayede 720 kilometrelik menzile ulaşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi