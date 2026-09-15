Haberler

Scania'dan elektrikli tırlar için yeni batarya mimarisi

Scania'dan elektrikli tırlar için yeni batarya mimarisi
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Scania'nın 'Battery Behind Cab' sistemi, elektrikli ağır ticari araçlarda menzili 720 kilometreye çıkarıyor.

İsveçli ağır ticari araç üreticisi Scania, uzun yol elektrikli taşımacılıkta menzil endişesini ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni batarya mimarisini tanıttı. 'Battery Behind Cab' adı verilen sistemde bataryalar, sürücü kabininin hemen arkasına dikey olarak yerleştiriliyor.

6x2*4 çekici konfigürasyonundaki elektrikli tırda, şasi yanlarındaki bataryalara ek olarak kabin arkasına entegre edilen iki adet MP20 batarya paketi, brüt kapasiteye yaklaşık 356 kWh ek enerji katkısı sağlıyor. Toplam batarya paket sayısı 7'ye çıkarılan araç, bu sayede 720 kilometrelik menzile ulaşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Gülistan Doku soruşturmasında 4 tutuklama daha

Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklamalar! Sayı artıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beylikdüzü'nde 1,5 milyon liralık ziynet eşyası çalan 3 kadın hırsız yakalandı

Beylikdüzü'nde eve girdiler! Görüntüler onları ele verdi
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı

Denizde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Acı haber ailesine verildi
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Antalya'da 'Sokağın hakkını verin' tehdidiyle kundaklanan oto galerinin 3 şüphelisi yakalandı

Kod adı Robin Dalton! Antalya'da galeri kundaklandı, 3 gözaltı
Uçak havadayken parçalandı, yolcular ecel terleri döktü

Uçak havadayken parçalandı, yolcular ecel terleri döktü
Elazığ’da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

İşçileri taşıyan pikap otomobille çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
Trump'ın “yasak aşk” fotoğrafı büyük ses getirdi! Gerçek bambaşka çıktı

Yasak aşk fotoğrafı büyük ses getirdi! Detayı fark eden pes dedi