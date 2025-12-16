Haberler

Sarıyer'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Yara Almadan Kurtarıldı

Güncelleme:
Sarıyer'de direksiyon hakimiyetini kaybeden Ahmet T. idaresindeki otomobil takla attı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı.

SARIYER'de yolda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Ahmet T. (19) idaresindeki otomobil takla attı. Ters dönen araçta mahsur kalan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Sürücünün çevredekiler tarafından kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi Kumköy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 27 ST 710 plakalı otomobille ilerleyen Ahmet T., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla atarak ağaçlık alana savruldu. Aracın içerisinde mahsur kalan sürücü için ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar bulunduğu yerde sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Kazayı yara almadan atlattığı öğrenilen sürücünün kontrolü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Sürücünün alkollü olmadığı tespit edilirken, kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
