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Range Rover GT, Ailenin Beşinci Üyesi Olarak Tanıtıldı

Range Rover GT, Ailenin Beşinci Üyesi Olarak Tanıtıldı
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Range Rover, tamamen elektrikli beşinci aile üyesi GT'yi tanıttı. 2027 baharında piyasaya çıkacak araç, JLR'nin yeni EMA mimarisi üzerine inşa edilen ilk model olacak. En sportif Range Rover olarak nitelendirilen GT, önce tam elektrikli, ardından hibrit seçenekle sunulacak.

Range Rover, araç ailesinin beşinci üyesi olan tamamen elektrikli Range Rover GT'yi tanıttı. 2027 baharında piyasaya çıkacak olan araç, JLR'nin yeni Elektrikli Modüler Mimarisi (EMA) üzerine inşa edilen ilk model olacak. Bu, onu gelecekteki Range Rover Electric ve Range Rover Sport Electric'te kullanılan MLA platformundan ayırıyor.

Halewood'da üretilecek olan GT, önce tam elektrikli olarak satışa sunulacak, daha sonra hibrit seçenek eklenecek. Range Rover ailesinde Velar'ın yerini almayacağı ve ICE ile plug-in hibrit olarak devam edeceği belirtiliyor. GT, markanın 56 yıllık tarihindeki en sportif ve otomobil benzeri araç olarak tanımlanıyor.

Şirket, aracın grand-touring segmentini yeniden tanımlayacağını ve uzun mesafe konforu ile olağanüstü yetenekler sunacağını vurguluyor. İç mekanda ultra minimalist bir tasarım, gizli teknolojiler ve yeni bir tek ekran düzeni kullanılacak. Beş koltuklu ve dört koltuklu (2+2) konfigürasyonlar sunulacak. Prototipler küresel testlerini tamamlıyor ve daha fazla detay bu yıl içinde açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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