Pierre Leclercq, Rus vatandaşlığına kabul edildi

Belçikalı otomobil tasarımcısı Pierre Leclercq, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzasını taşıyan kararnameyle Rus vatandaşlığına kabul edildi. Karar, TASS tarafından duyuruldu.

Leclercq, otomotiv dünyasının saygın tasarımcılarından. BMW’de başladığı kariyerinde X5 ve X6’nın tasarımına imza attı, ardından BMW M’nin şef tasarımcısı oldu. Daha sonra Çinli Great Wall Motors’ta Haval H6 ve WEY markasının tasarımını yönetti. Kia’da görev aldıktan sonra 2018’de Citroën’in Baş Tasarımcısı oldu ve Oli konseptini geliştirdi.

Leclercq’e neden Rus vatandaşlığı verildiği bilinmiyor. Tasarımcı henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Haber Merkezi