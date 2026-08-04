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Pencap Meclisi'nden E20 Yakıt Politikasına Tepki

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Pencap Meclisi, merkezi hükümetin E20 etanol karışımlı yakıt politikasına karşı karar aldı; uyumsuz araçlara zarar verildiği belirtildi.

Çandigarh: Pencap Meclisi, Salı günü merkezi hükümetin E20 etanol karışımlı yakıt politikasına karşı bir karar kabul etti ve uyumlu olmayan araçlara zarar verilmesi endişesini dile getirdi.

Maliye Bakanı Harpal Singh Cheema, Pencap Meclisi'nin muson oturumunun ikinci gününde kararı Meclis'e getirdi. Cheema, kararı sunarken E20 yakıt politikasının uygulanmasının neden daha önceki 2030 hedefine karşılık öne çekildiğini de sorguladı.

Cheema, BJP liderliğindeki merkezi hükümeti, en büyük etanol üreticisi olan ABD'ye boyun eğmekle suçladı. Başbakan Bhagwant Mann, tartışmaya katılarak uzmanların tavsiyesi olmadan E20 yakıtının ülke halkına 'dayatıldığını' iddia etti.

Mann, E20 kullanımına ilişkin uzman bir çalışma yapılmadığını ve E20 yakıtı nedeniyle araçların zarar gördüğünü söyledi. E20'nin 2030'da uygulanması gerekirken neden 2026'da uygulandığını ve bu acelecilikteki amacın ne olduğunu sordu. Mann, araç sahiplerine E20 yakıtı ile saf benzin arasında seçim hakkı verilmesini talep etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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