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Oyuncu Davayı Kazandı, Elektrikli Araç Aldı

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Oyuncu, haksız yere yargılandığı davayı kazanarak keyfinin yerine geldiğini ve kendini elektrikli araç alarak ödüllendirdiğini söyledi. Aracı kullanmayı arkadaşından öğrendiğini belirtti.

Oyuncu, keyfinin yerinde olduğunu söyledi: "Haklı olduğum davayı kazandım, keyfim yerine geldi. Kendimi ödüllendirdim ve elektrikli araç aldım. Arkadaşım bana kullanmayı öğretiyor. Benzinli araç kullanmaya benzemiyor. Hata kabul etmez, o yüzden işi erbabından öğreniyorum."

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Kaynak: Haber Merkezi
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