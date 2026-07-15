Oyuncu Davayı Kazandı, Elektrikli Araç Aldı
Oyuncu, haksız yere yargılandığı davayı kazanarak keyfinin yerine geldiğini ve kendini elektrikli araç alarak ödüllendirdiğini söyledi. Aracı kullanmayı arkadaşından öğrendiğini belirtti.
Oyuncu, keyfinin yerinde olduğunu söyledi: "Haklı olduğum davayı kazandım, keyfim yerine geldi. Kendimi ödüllendirdim ve elektrikli araç aldım. Arkadaşım bana kullanmayı öğretiyor. Benzinli araç kullanmaya benzemiyor. Hata kabul etmez, o yüzden işi erbabından öğreniyorum."
Haberlerimizi Google'da Takip Edin. Bayraktar bir işletmeden "koruma parası" istediği iddiasıyla yargılanıyordu.
Kaynak: Haber Merkezi