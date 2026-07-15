Oyuncu Davayı Kazandı, Elektrikli Araç Aldı

Oyuncu, keyfinin yerinde olduğunu söyledi: "Haklı olduğum davayı kazandım, keyfim yerine geldi. Kendimi ödüllendirdim ve elektrikli araç aldım. Arkadaşım bana kullanmayı öğretiyor. Benzinli araç kullanmaya benzemiyor. Hata kabul etmez, o yüzden işi erbabından öğreniyorum."

Haberlerimizi Google'da Takip Edin. Bayraktar bir işletmeden "koruma parası" istediği iddiasıyla yargılanıyordu.

Kaynak: Haber Merkezi