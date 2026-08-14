Otonom Sürüşte Cezalar Sürücüde

Gelişen otonom sürüş teknolojileri, trafikte yasal sorumluluğu tekrar gündeme getirdi. Birçok sürücü, direksiyonu yazılıma bıraktığında hız ihlali gibi durumlarda cezadan kurtulacağını düşünüyor. Ancak yetkililer, sürücünün her koşulda birinci derecede sorumlu olduğunu hatırlatıyor.

Parker Polis Departmanı, saatte 72 km hız sınırı bulunan yolda 103 km ile ilerleyen bir Tesla'yı durdurdu. Sürücü, aracın FSD modunda olduğunu ve ceza alamayacağını öne sürdü. Polis ise bu mazereti geçersiz sayarak sürücüye ceza kesti.

Yetkililere göre mevcut sistemler Seviye 2 otonom sürüş standardında kalıyor. Bu nedenle sürücünün gözünü yoldan ayırmaması ve hız dahil tüm ihlallerden sorumlu tutulması gerekiyor. Tesla'nın sunduğu abartılı vaatler ise kullanıcıları yanıltıyor.

Şirketin CEO'su Elon Musk, uzun süre FSD'nin tam otonom olduğunu iddia etti. Ancak yakın zamanda sistemin henüz hazır olmadığını kabul etti. Bu durum, kullanıcıların şirkete dava açmasına neden oldu.

Son güncellemeyle Tesla, sürücülerin hız sınırı aşımını belirlemesini sağlayan özelliği kaldırdı. Bu adım, FSD'nin güvenilirliğine yönelik endişeleri artırdı.

Kaynak: Haber Merkezi