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OMODA | JAECOO, Polonya'da Kurtarma Araçları İçin İş Birliği Yaptı

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OMODA | JAECOO, Polonya'nın önde gelen suda kurtarma kuruluşu WOPR ile stratejik iş birliği yaptı. Özel donanımlı JAECOO araçları, ülke genelinde kurtarma, devriye ve acil müdahale çalışmalarında kullanılacak.

Mobiliteyi teknoloji ve yaşam tarzıyla buluşturan OMODA | JAECOO, Polonya'da yeni bir iş birliğine imza attı. Polonya'nın önde gelen suda kurtarma kuruluşlarından WOPR ile kamu güvenliğinin geliştirilmesine yönelik stratejik iş birliği kapsamında, özel donanımlı JAECOO araçları WOPR tarafından ülke genelindeki kurtarma, devriye ve acil müdahale çalışmalarında kullanılacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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